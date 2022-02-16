أردوغان يؤكد عزم الحكومة على تقليص التضخم لأدنى مستويات

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم الحكومة على مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، محذراً الشركات من الغرامات الباهظة إذا لم تمتثل للوائح وتصرفت بشكل يتعارض مع التخفيضات الضريبية الأخيرة على المواد الغذائية الأساسية.

وخفضت تركيا ضريبة القيمة المضافة VAT على المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الماء والبيض ومنتجات الألبان والقهوة والشاي والفواكه والخضراوات من 8% إلى 1%، وذلك بهدف تخفيف الضغوط والحد من التضخم المرتفع. ودخل القرار الذي أعلنه أردوغان يوم السبت، حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ودعماً لهذه الخطوة، دعا الرئيس التركي تجار التجزئة في البلاد إلى "معركة" شاملة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحث جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد على الانضمام إلى الحملة. وذكرت بعض المخازن والمتاجر في إسطنبول يوم الاثنين أنها بدأت في خفض الأسعار لتعكس التغيير المراد من القرار على حيز الواقع.

وشددت السلطات عمليات التفتيش، بعد يوم من إعلان وزير التجارة محمد موش أن الحكومة ستعمل لضمان تحقيق خفض ضريبة القيمة المضافة الغرض منه.

وحذر موش من أن الغرامات الشديدة ستُفرض على الشركات التي لا تعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة في الأسعار و"ترهق" المواطنين بسبب الزيادات المفرطة في الأسعار.

وقال أردوغان: "سنطبق بمساعدة فرق التدقيق التي شكلناها، عقوبات ردعية صارمة على الذين يتخذون خطوات معاكسة للإجراء الذي اتخذناه".

من جانبه قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن الحكومة ستشكل فريق عمل لتدقيق الأسعار وستطلق تطبيقاً على الهاتف المحمول لمساعدة المواطنين في العثور على أرخص السلع.

خفض الضرائب لخفض التضخم

أظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير/كانون الثاني ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 48.69% سنوياً، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً. كما تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية نسبة 55%. وتعهدت الحكومة بالعمل على تقليص هذا المستوى الغير مسبوق وبحماية الأسر من ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض الضريبي الجديد إلى خفض التضخم الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية في شهرين، وفقاً لحسابات ثلاثة خبراء اقتصاديين.

كما يتوقع أن يؤدي التخفيض إلى تكلفة ميزانية تركيا ما يقرب من 25 مليار إلى 35 مليار ليرة تركية.

وشدد أردوغان على أن الحكومة لن تسمح للتضخم "بسحق أمتنا"، ودعا الشركات إلى خفض أسعارها بنسبة 7% اعتباراً من يوم الاثنين لتعكس التغيير. وقال إن أسعار الأغذية الأساسية تلعب دوراً هاماً في التضخم.

وأشاد ممثلو قطاع التجزئة بالتخفيض الضريبي ودعوا الشركات العاملة في مجال الأغذية للانخراط في حملة للتأثير على الأسعار المرتفعة والحد منها، إذ أعربت جمعية تجار الأغذية بالتجزئة يوم الأحد، عن أملها في أن يمهد خفض ضريبة القيمة المضافة الطريق لحشد شامل ضد التضخم.

وقالت الجمعية: "إدراكاً منا للمسؤولية، نحن ملتزمون بدعم التعاون اللازم لخفض أسعار المواد الغذائية بطريقة مستدامة ودائمة إلى جانب شركائنا التجاريين، مع بذل أقصى الجهود لعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الرفوف".

هذا وقد تبنت الحكومة نموذجاً يعتمد على انخفاض تكاليف الاقتراض، قائلة إن الائتمان والصادرات والاستثمار سيساعد البلاد على مواجهة التضخم.

وقال أردوغان إن المسار الاقتصادي الجديد سيساعد تركيا في نهاية المطاف على حل مشكلة العجز المزمن في الحساب الجاري والمساهمة في استقرار الليرة التركية.