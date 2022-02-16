أردوغان يشكر ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي على حسن الضيافة والاستقبال

تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان ببالغ شكره لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولرئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسن الضيافة والاستقبال الذي حظي به في زيارته للإمارات العربية.

جاء ذلك في تغريدتين للرئيس التركي، الثلاثاء، لدى مغادرته الإمارات عائدا إلى تركيا.

وقال أردوغان في تغريدته: "لمسنا مودة ومحبة كبيرتين طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

وكتب أردوغان في تغريدة أخرى: "أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة".

وأردف: "كما أقدم تحياتي بكل مودة إلى جميع إخوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ورافق أردوغان في زيارته وفد كبير من المسؤولين أبزرهم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وغادر الرئيس أردوغان الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى تركيا، مساء الثلاثاء، في ختام زيارة رسمية بدأها أمس الإثنين.