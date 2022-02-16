أردوغان يعلن موعد افتتاح جسر جناق قلعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن جسر "جناق قلعة 1915" وطريق "مالقارا" السريع سيدخلان الخدمة في 26 فبراير/ شباط الحالي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع الحكومة برئاسة أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سندخل الجسر والطريق السريع اللذين عملنا ليل نهار وأتممناهما في الخدمة يوم 26 فبراير 2022".

وبحسب تصريحات سابقة لأردوغان، فإن الجسر سيختصر مدة عبور مضيق الدردنيل إلى 6 دقائق، ويبلغ طوله 4 آلاف و200 مترا.

ويبلغ ارتفاع جسر "جناق قلعة 1915" 318 مترا ويرمز إلى تاريخ 18 مارس 1915 (يوم الانتصار في معركة جناق قلعة).

على صعيد آخر، صرح أردوغان، أن التضخم في الوقت الحالي هو أهم مشكلة في البلاد، مؤكدا أنه سيتم التغلب عليه خلال الأشهر المقبلة.

وقال أردوغان: "مشكلتنا الرئيسية في الوقت الحالي هي التضخم المرتفع. وسنتغلب على ذلك وسنشهد تراجعا لمعدل التضخم مع مرور كل شهر".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لصالح المواطنين والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة.

ولفت أيضا إلى تقديم دعم الغاز الطبيعي لـ4 ملايين أسرة تستوفي معايير محددة، بالإضافة إلى رفع الدعم الكهربائي من 2,1 مليون أسرة إلى 4 ملايين أسرة.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 11,10 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 48,69 بالمئة على أساس سنوي.