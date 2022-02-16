الخارجية التركية: رفع حالة الطوارئ في إثيوبيا خطوة صائبة لتحقيق الاستقرار

رحبت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا المفروضة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والثلاثاء، رفع البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ التي فرضها رئيس الوزراء آبي أحمد في 2 نوفمبر الماضي، عقب سيطرة مقاتلين من "جبهة تحرير شعب تيغراي" على بلدتين استراتيجيتين تبعدان حوالي 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أنقرة ترى في تصديق البرلمان الإثيوبي على رفع حالة الطوارئ خطوة صائبة لتحقيق الاستقرار والرخاء في البلاد.

وأشار البيان إلى امتلاك تركيا علاقات متجذرة مع كافة فئات المجتمع الإثيوبي.

وأكد دعم تركيا كافة المساعي المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار المجتمعي في إثيوبيا.

واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع.