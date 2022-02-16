باحثون أتراك يبدؤون العمل في القارة القطبية الجنوبية

كجزء من البعثة الوطنية السادسة لعلوم القطب الجنوبي في تركيا، أطلق فريق البحث التركي دراسات ميدانية يوم الاثنين في القارة القطبية الجنوبية.

ووصل الفريق إلى جزيرة "هورس شو"، مكان تواجد القاعدة العلمية التركية المؤقتة في أبرد قارة في العالم، وسينتقل إلى جزيرة "ديسمال" حيث توجد محطة أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية "GNSS" التي تديرها تركيا.

وبعد رحلة استغرقت 21 يوماً بما في ذلك رحلة إبحار لمدة أسبوع من تشيلي، وصل الفريق المكون من 20 فرداً إلى الجزيرة، بعد أن غادروا إسطنبول أواخر الشهر الماضي لإجراء أبحاث علمية خاصة. وبدأ الفريق الذي يحمل أكثر من 2 طن من المواد اللوجستية العمل الميداني بالفعل.

وقال "حسن هاكان يافاش أوغلو" مساعد قائد الحملة، إن الفريق "جاهز ومتحمس لإجراء البحوث" وأضاف:"سيتم هذا العام تنفيذ 14 مشروعاً علمياً من خلال بعثتنا". مشيراً أنه سيتم إجراء دراسات في علوم الحياة وعلوم الأرض والعلوم الفيزيائية وغيرها من العلوم.

وكجزء من التعاون بين معهد القطب الجنوبي البلغاري ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي ومعهد أبحاث القطب الشمالي، انضم البلغاري "أوليغ فاسيليف" الذي شغل منصب قائد محطة "سانت كليمنت أوهريدسكي"، إلى الفريق التركي.

وأكد النقيب إلياس أكبينار وهو ضابط عسكري من المديرية العامة لرسم الخرائط في تركيا وأحد أعضاء الفريق التركي بالقول: "حقيقة أن محطتنا تقع في جزيرة ديسمال ... أمر مهم للكشف عن حركة صفيحة القطب الجنوبي، وسيمكننا أيضاً من المساهمة في أدبيات علوم الأرض في أنتاركتيكا".

وصرح أكبينار أيضاً إنه خلال الرحلة الاستكشافية الثالثة لتركيا عام 2019 ، تم إنشاء نقاط ديناميكية جيوديناميكية في كل من جزيرة ديسمال وجزيرة هورس شو، وأجريت ملاحظات أنظمة الملاحة العالمية في هذه النقاط لمدة 4 إلى 12 ساعة. وقال إن تركيا لديها 3 محطات ثابتة لنظام أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية في هذه المنطقة من القارة القطبية الجنوبية، مضيفاً أن إحداها تقع في جزيرة ديسمال، بينما تقع المحطتان الأخريان في جزيرة هورس شو.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق التركي يتكون من باحثين من المجلس العلمي التركي وقيادة القوات البحرية ومديرية رسم الخرائط ومديرية الأرصاد الجوية ووكالة أنباء الأناضول ومعاهد البحوث والجامعات.