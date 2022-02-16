بعد أكثر من عامين على ارتدائها.. تركيا تتطلع لصيف بلا أقنعة واقية

تشهد تركيا في معركتها ضد جائحة كوفيد-19، مرحلةً أكثر اعتدالاً حيث يتوقع خبراء الصحة انخفاضاً إضافياً الشهر المقبل في عدد الحالات، إلى جانب إلغاء القيود الملزمة بوضع الكمامات الواقية بحلول صيف هذا العام.

وتتوقع السلطات أن تصل جائحة الفيروس التاجي إلى ذروتها في مارس/آذار لتبدأ بعدها بالتراجع والانحسار التدريجي الذي يفتح باب الأمل بأن تقوم الحكومة التركية بإنهاء إلزامية الكمامات في أشهر الصيف إذا لم يظهر متغير جديد.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة صباح الثلاثاء، إن منطقة مرمرة التي تضم إسطنبول ومدن كبيرة أخرى، قد وصلت بالفعل إلى مستوى ثابت في عدد الإصابات وبدأت تشهد تراجعاً ملحوظاً، وأنه من غير المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد الحالات في مدن الأناضول.

وبالرغم من أعداد الإصابات الكبيرة التي يتسبب بها متحور أوميكرون وتتركز معظمها في المدن الكبرى، إلا أن هذا النوع السريع الانتشار أقل فتكاً حتى الآن من السلالات السابقة. ويتوقع الخبراء أن تصل الزيادة التي تتراوح حالياً بين 70.000 و 80.000 حالة يومية، إلى أقصى ارتفاع لها في منتصف مارس/آذار قبل أن تتراجع.

ولا تزال الوفيات تشكل مصدر قلق، إلى جانب التقلبات المحتملة لمن هم تحت العلاج في المستشفيات. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص في سن 65 وما فوق يشكلون 15% من العدد الإجمالي للحالات ونحو 85% من الوفيات. لكن غالبية المتوفين هم ممن لم يتم يتلقوا أية جرعة تطعيم أو أنهم تلقوا جرعة واحدة فقط، بينما لا تزال الوفيات منخفضة للغاية بين كبار السن الذين تم تطعيمهم.

ويتوقع الخبراء أن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات التي ظهرت منذ الأشهر الأخيرة من عام 2021، ستختفي مع بداية الربيع في حال عدم ظهور أي متغير جديد، لأن الطقس الدافئ يمكّن الناس من قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن الداخلية السيئة التهوية. وتأمل السلطات إزالة قاعدة الكمامة الإلزامية في الهواء الطلق اعتباراً من بداية أشهر الصيف، وهو إجراء تم اتخاذه بالفعل في دول أخرى.

وسجلت تركيا يوم الإثنين 76.632 حالة إصابة جديدة و 266 حالة وفاة، فيما تجاوز معدل التطعيم بجرعتين بين الأشخاص في سن 18 وما فوق 84%. وغرد وزير الصحة فخر الدين قوجة مساء الاثنين، أن تركيا شهدت حوالي 14 مليون حالة منذ بداية الوباء في مارس/آذار 2020. وأكد على أن اتخاذ الإجراءات اللازمة هو الطريقة الصحيحة لمحاربة الوباء.