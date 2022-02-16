تركيا والإمارات العربية المتحدة.. تأسيس مناطق صناعية منظمة في المجال الزراعي

تستعد تركيا والإمارات العربية المتحدة لتأسيس مناطق صناعية منظمة في المجال الزراعي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين أنقرة وأبو ظبي، قبل يومين، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات.

وتحمل مذكرة التعاون المذكورة أهمية كبيرة للجانبين، لأنها ستفتح الباب أمام المشاريع العملية لتأمين حاجة الإمدادات الغذائية المستدامة للبلدين.

ومن المقرر في إطار المذكرة نفسها، تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين البلدين، لتحقيق أهداف الاتفاق.

كما ستقوم تركيا والإمارات في إطار المذكرة، بالتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول الزراعة، والتنمية الريفية، وأنظمة الزراعة الحديثة.

وتقضي المذكرة أيضاً، بإنشاء البلدين مناطق صناعية مختصة في المجال الزراعي، بهدف إجراء بحوث ودراسات وتنفيذ مشاريع في مجالات حماية النباتات، والزراعة العضوية، والزراعة القائمة على التكنولوجيا، والأمن الغذائي، وإنتاج وتجارة المواد الغذائية.

ومن المجالات التي ستدخل في نطاق اهتمام المناطق الصناعية الثروة الحيوانية، وصحة ونقل الحيوانات، إلى جانب تحفيز المساعي المشتركة بين البلدين في المجالات المذكورة.