عباس يطلع وفدا تركيًا على مستجدات القضية الفلسطينية

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، وفدا تركيًا على مستجدات القضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلا من إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة وسدات أونال نائب وزير الخارجية

ورحب عباس بالوفد وبعث تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكد عباس على "العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الفلسطيني والتركي".

وثّمن عباس "مواقف تركيا السياسية تجاه القضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، والتي تعبر عن وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال".

وأطلع عباس الوفد على "آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة ممارسات الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه العنصرية والقمعية وخاصة في مدينة القدس".

وعبّر عن "رفضه الأعمال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المسجد الأقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم البيوت وغير ذلك من الأعمال الأحادية التي تدمر جهود صنع السلام".

فيما نقل الوفد التركي "تحيات الرئيس أردوغان للرئيس عباس، وتمنياته الطيبة".

وأكد على "الموقف التركي الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، وفق الوكالة.

كما شدد الوفد على "حرص الرئيس أردوغان والقيادة التركية على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع فلسطين، وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين الفلسطيني والتركي".

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومن الجانب التركي القنصل العام في القدس أحمد رضا دمير.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، التقى الوفد التركي أيضا مع المالكي، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، بحضور دمير.

وأعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الوفد التركي سيزور فلسطين وإسرائيل يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري.