وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع حلف الناتو ببروكسل

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، في اجتماع اليوم الأول لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أكار حضر أيضا جلسة "مجموعة التخطيط النووي للحلف" ثم جلستين أخريين على هامش الاجتماع الرئيسي.

وعقب انتهاء اجتماع اليوم الأول، شارك وزير الدفاع التركي في التقاط صورة عائلية لوزراء دفاع حلف الناتو.

وفي وقت سابق بحث أكار مع نظيره الروماني فاسيلي دينكو، قضايا الأمن والدفاع الثنائي والإقليمي وفرص التعاون بالصناعات الدفاعية.

كما تبادل مع نظيره اللاتفي أرتيس بابريكس، وجهات النظر حول قضايا الدفاع الثنائي والإقليمي والأمن والتعاون في الصناعات الدفاعية، وحلف شمال الأطلسي.

ويعقد اجتماع "الناتو" يومي الأربعاء والخميس، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب عقب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.