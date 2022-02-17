أردوغان: الانتخابات الرئاسية عام 2023 نقطة تحول في تاريخ البلاد والشعب

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023 تمثل نقطة تحول في تاريخ البلاد والشعب على حد سواء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالعاصمة أنقرة، في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات التركية، الخميس.

وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أن عام 2023 سيكون نقطة تحول لبلادنا ولشعبنا؛ وليس بالنسبة لحزب والعدالة والتنمية أو لشخصنا فحسب".

وأوضح أن تركيا بديمقراطيتها ونموها، ستتخذ خيارا حاسما في هذه الانتخابات بين العودة إلى ماضيها المظلم أو السير نحو مستقبلها المشرق.

وأشار إلى أن الشعب التركي أيّد (بالغالبية) حزب العدالة والتنمية في كافة الانتخابات التي خاضها منذ توليه مقاليد السلطة بالبلاد (عام 2002).

وأكد الرئيس عزم حزبه على الارتقاء بتركيا إلى مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.