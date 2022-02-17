قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير وإن سعر الصرف قد استقر مشيرًا أنه "حان الوقت لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددًا".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الخميس، في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، ضمن برنامج تعيين موظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أردوغان: "سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبّلت بلادنا".

وفي سياق آخر أكد أن هدف تركيا يتمثل في ضمان استثمار إمكانيات ذوي الإعاقة إلى أعلى مستوى، وذلك من خلال وثيقة خاصة بهم في رؤية العام 2030.

ولفت إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.

وأكد أن تركيا تعيش اقتصاديا أقوى فترات تاريخها، وأن الآثار الإيجابية للمشهد بكامله ستتجلى خلال أشهر الصيف القادم.

في سياق آخر، أكد أن هدف تركيا هو ضمان استثمار إمكانات ذوي الإعاقة إلى أعلى مستوى، وذلك من خلال وثيقة خاصة بهم في رؤية عام 2030.

وأشار أن عدد من سيتم تعيينه اليوم في وظائف مكتبية من ذوي الإعاقة ألفان و927، ليبلغ إجمالي الموظفين الحكوميين من الفئة المذكورة نحو 66 ألف شخص.

وأوضح أردوغان أن عدد العمال في القطاع العام من ذوي الإعاقة وصل إلى نحو 127 ألف شخص.

وذكر أن إجمالي من تم توظيفه خلال الأعوام الـ 19 الأخيرة من ذوي الإعاقة بلغ نحو 192 ألف شخص.