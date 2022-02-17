الاستخبارات التركية تحيد الإرهابي سليمان أورهان القيادي في تنظيم بي كا كا/ ي ب ك

نجح جهاز الاستخبارات التركي في تحييد الإرهابي سليمان أورهان القيادي في تنظيم بي كا كا/ ي ب ك والملقب بـ"هبات غفار"، في عملية نوعية شمال شرقي سوريا.

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر أمنية، الخميس، فقد حددت الاستخبارات التركية مكان أورهان مسؤول التنظيم عن هجمات على الحدود السورية.

وأوضحت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أورهان بينما كان يخطط مع حارسه الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد تركيا من منطقة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وكشفت أن أورهان أمر بتنفيذ الهجمات التي أسفرت عن استشهاد 4 جنود في منطقة "رأس العين" (الحسكة) يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020، و3 جنود في منطقة "تل أبيض" (التابعة للرقة) يوم 16 يناير من العام نفسه، وجنديين في "رأس العين" يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كما أمر بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور مركبة عسكرية على الخط الحدودي في قضاء "أقجة قلعة" بولاية شانلي أورفة التركية، يوم 8 يناير 2022.