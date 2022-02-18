أقار: نأمل مواصلة الدبلوماسية والحور لحل التوتر الروسي الأوكراني

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم الجمعة، عن أمله في مواصلة الدبلوماسية والحوار لحل التوتر الروسي الأوكراني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أقار للصحافة، بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو.

وأكد أقار أن تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وجورجيا، مبنيا أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان سعت وما تزال تسعى لنزع فتيل التوتر.

وأشار إلى أن تركيا تتابع مجريات التوتر بقلق، وأن بلاده تشدد على أهمية مواصلة الدبلوماسية والحوار لتجاوز هذا التوتر، لافتا إلى أنه أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون الإقليمي في منطقة جنوب القوقاز، وأن التعاون يصب لفائدة الجميع

وأوضح أن الجانب التركي طلب في الاجتماع من حلفائها المزيد من التعاون فيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ي ب ك" و"داعش" و"غولن".

وأضاف أنه التقى عددا من نظرائه خلال الاجتماع من بريطانيا وهولندا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وتبادل معهم وجهات النظر في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وأكد الوزير التركي أن بلاده مع خفض التوتر بالبحر الأسود، وتبذل جهودها على هذا الصعيد، داعياً كافة الأطراف إلى الهدوء والتشاور والحوار

واستضافت بروكسل يومي الأربعاء والخميس، اجتماع وزراء دفاع الناتو في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب عقب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات ضد موسكو في حال شنت هجوما على أوكرانيا.