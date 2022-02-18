اجتماع تركي قطري لبحث آخر التطورات الإقليمية

أجرى السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزير بن صالح، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح بيان للخارجية القطرية، أن الاجتماع عقد بمقرها في الدوحة، وجرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية.

في السياق نشرت السفارة التركية بالدوحة تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، حول اللقاء.

وقالت السفارة: "التقى السفير مصطفى كوكصو، مع محمد الخليفي المعيّن حديثاً كمساعد لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية".

وأضافت "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين والتطورات الإقليمية، نشكره على حسن ضيافته، ونستمر بالعمل معاً بشكل وثيق."

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.