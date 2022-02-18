الخارجية التركية تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن تعازيها إلى البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقالت الوزارة، في بيان: "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والأضرار المادية التي سببتها كارثة الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في البرازيل".

وقدّمت الوزارة تعازيها إلى أسر الضحايا وللبرازيل حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبلغت حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية 104، بحسب ما نقلته بوابة الأخبار البرازيلية G1 عن السلطات المحلية.

وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، في حديثه للصحفيين: "لقد كان هذا أسوأ هطول للأمطار منذ عام 1932".