الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن عمليات القوات التركية الناجحة تتواصل في منطقة عملية غصن الزيتون الواقعة ضمن منطقة عفرين.

وأكدت أن قواتها تمكنت من تحييد 6 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يستعدون لعمل إرهابي بهدف تقويض أجواء الأمن والسلام بالمنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.