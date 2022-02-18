السفير الأمريكي بأنقرة: مساهمات تركيا الحالية في الناتو أكثر أهمية من أي وقت مضى

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك، إن دور تركيا القيادي يساهم بتشكيل مبادئ حلف الناتو الأساسية، وتأكيد على أننا أقوى معا.

جاء ذلك في مقطع مصور لجيفري، نشره موقع السفارة الأمريكية في أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 لانضمام تركيا إلى حلف الناتو.

وقال فليك في الرسالة المصورة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت مساهمات تركيا في الناتو أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأوضح أن الدور القيادي الذي تظهره تركيا يساهم في تشكيل المبادئ الأساسية لحلف الناتو.

وأضاف أن مساهمات تركيا في الأمن المشترك للناتو شكلت عنصرا أساسيا في العلاقات الثنائية الأمريكية التركية طوال 70 عاما.

وشدد على أن الولايات المتحدة وتركيا تصدتا معا للعديد من المشاكل الراهنة، مبينا أن أنقرة حليف مهم للولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، وثالث عضو في الحلف يقدم أكبر مساهمة في عمليات الناتو الحساسة حول العالم، مشيراً إلى أنها كذلك تمتلك ثاني أكبر أسطول طائرات حربية من طراز إف-16.

وأبدى رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على شراكتها مع تركيا وتعزيزها من خلال الحلف، علاوة عن زيادة القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وقال "إن مساهمات تركيا المستمرة في حلف الناتو هي تأكيد واضح على أننا أقوى معا".

وانضمت تركيا لحلف الناتو رسميا في 18 فبراير/ شباط عام 1952 ووقع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية آنذاك جلال بايار.