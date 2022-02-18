تركيا.. مساهمات كبيرة على مدار 70 عاماً في الناتو



استعرضت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، 70 عاما من عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي بدأت في 18 فبراير/ شباط 1952.

وذكرت الوزارة في بيان أن تركيا كانت أحد الأعضاء المسؤولين والقياديين في الحلف قبل وبعد فترة الحرب الباردة (1947-1991).

وأوضح البيان أن تركيا بالإضافة إلى دورها في حماية حدود الناتو، قدمت مساهمات كبيرة في مهمته وعملياته، من خلال مناهجها المبدئية وذات الرؤية المتوافقة مع القيم الأساسية للحلف، وكانت من بين الحلفاء الرائدين الذين يقودون مسار الناتو.

وأشار إلى أنها قامت بما يقع على عاتقها على أكمل وجه فيما يتعلق بالدفاع والأمن، في ظل الفترة التي تعبر من تحديات أمنية شاملة.

وشدد أن تركيا ستواصل بعزم جهودها لحماية الأمن والاستقرار بمفهوم شامل، لا سيما مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب الذي لا يشكل تهديدا لتركيا فحسب، بل على الجغرافيا الأوروبية الأطلسية بأكملها.

وأوضح أن تركيا تتطلع أن يظهر حلفاءها روح الوحدة والتضامن التي تشكل القاسم المشترك لحلف الناتو.