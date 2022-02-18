قالن: بحثنا مع فلسطين وإسرائيل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه بحث خلال زيارته إلى فلسطين وإسرائيل، العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف قالن عبر حسابه في تويتر، الخميس: "خلال زيارتنا لفلسطين وإسرائيل، بحثنا القضايا الثنائية والإقليمية، والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن الوفد التركي بحث أيضا خلال زيارته، قضية القدس والمسجد الأقصى، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى تركيا.

والأربعاء، زار وفد مكون من المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سدات أونال، فلسطين وإسرائيل، للقاء المسؤولين في كلا البلدين، فضلا عن مناقشة تحضيرات زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة يومي 9 و10 مارس/ آذار المقبل.