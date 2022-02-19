أثينا تستضيف الاجتماع التركي اليوناني الثالث لتطوير "أجندة إيجابية"

يلتقي نائبا وزيرا الخارجية التركي سادات أونال، واليوناني كوستاس فراغكوغيانيس، الإثنين القادم في العاصمة أثينا في إطار الاجتماع الثالث لتطوير أجندة إيجابية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، السبت، إن أونال وفراغكوغيانيس سيلتقيان في اجتماع عمل في 21 فبراير/ شباط الجاري، ضمن إطار لقاءات "حوار الأجندة الإيجابية" في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره اليونان نيكوس دندياس اتفقا في نيسان/ أبريل 2021 على تطوير أجندة إيجابية في مجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

واستضافت مدينة كافالا اليونانية الاجتماع الأول يومي 28 و29 مايو/ أيار، وأنطاليا التركية الاجتماع الثاني في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي.