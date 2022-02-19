اللجنة البرلمانية التركية الأوروبية تجتمع في مارس

تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي اجتماعاً في الفترة من 17 إلى 18 مارس المقبل بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل.

وسيترأس الاجتماع باسم الاتحاد الأوروبي، سيرغي لاجودينسكي النائب في البرلمان الأوروبي ، و من الجانب التركي النائب إسماعيل أمراه قارايل.

ومن المتوقع مناقشة قضايا في الاجتماع مثل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون في المستقبل.

ومن المقرر أيضاَ أن يناقش النواب الأتراك والأوروبيون بشكل مكثف العلاقات البرلمانية الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.