أقار يبحث مع مسؤولين في الحكومة العراقية وإقليم الشمال مكافحة تنظيم بي كا كا الإرهابي

بحث وزير الدفاع خلوصي أقار مع مسؤولين في الحكومة العراقية المركزية وإقليم الشمال، مكافحة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في إطار مؤتمر ميونخ للأمن، وأشار إلى وجود توافق حول ضرورة التخلص من الإرهاب هذه المنظمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي انطلق الجمعة ويختتم أعماله الأحد.

وأوضح أقار أنه شرح في الجلسات واللقاءات الثنائية، كفاح تركيا ضد تتظيمات بي كا كا/ي ب ك، وداعش وغولن الإرهابية، وتطلعات بلاده من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى تمركز إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا، ومحاولات التنظيم إقامة ممر إرهابي شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية.

ولفت أن تركيا قامت بتمزيق ذلك الممر ببطولات وتضحيات جنودها.

وتطرق أقار إلى لقاءاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني.

وأكد أن تركيا تحترم حدود واستقلال وسيادة كافة جيرانها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على حماية أمنها، وستواصل كفاحها حتى القضاء على آخر إرهابي.

ولفت أن قيام تركيا بعمليات ضد الإرهاب في المنطقة (شمالي العراق) لا يعني عدم احترام جيرانها، بل مساعدتهم على التخلص من العناصر الإرهابية المتمركزة هناك.

وأشار إلى وجود توافق في مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بشأن ضرورة تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية بأسرع وقت.

وأفاد أنه أكد للجانب العراقي على أن تركيا تكافح الإرهاب منذ 40 عاما، و يتعين التخلص من آفة الإرهاب بأسرع وقت، وأنها ستواصل استهداف الإرهابيين أينما كانوا، في سبيل ذلك.