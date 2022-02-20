تأجيل افتتاح جسر جناق قلعة 1915 ليوم 18 مارس ذكرى النصر في معركة جناق قلعة

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تأجيل افتتاح جسر "جناق قلعة 1915"، حتى يوم 18 مارس/آذار المقبل وهو ذكرى النصر في معركة جناق قلعة.

ولفت الرئيس أردوغان في تغريدة الأحد إلى الانتهاء من تشييد الجسر قبل عام ونصف العام من الموعد المحدد.

وأفاد أن الحكومة كانت تعتزم افتتاح الجسر في 26 شباط/فبراير ليكون متاحا لخدمة الشعب بأسرع وقت، لكنها قررت تأجيل الافتتاح إلى 18 مارس/آذار، ليتزامن مع ذكرى النصر في معركة جناق قلعة، بناء على رغبة المواطنين.

والسبت، عبر وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، من قارة آسيا إلى القارة الأوروبية مشيا على قدميه، عبر جسر "جناق قلعة 1915".

وقال الوزير، في تصريحات صحفية بعد مشيه بين القارتين لنحو 70 دقيقة، إن الجسر الجديد سوف يختصر المسافة بين طرفي "مضيق جناق قلعة" (شمال غرب) إلى 6 دقائق فقط.

وأوضح أن العبور من المضيق باستخدام العبارة كان يستغرق في الأحوال العادية 60 دقيقة، وربما يستغرق عدة ساعات عندما يكون هناك ازدحام.

وبحسب الوزير، يبلغ ارتفاع الجسر 318 مترا ويرمز إلى تاريخ 18 مارس/آذار 1915 (يوم الانتصار في معركة جناق قلعة).

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية جناق قلعة حاليا، بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).