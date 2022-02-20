تركيا والكونغو الديمقراطية توقعان 7 اتفاقيات

وقعت تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال مراسم عقدت عقب لقاء ثنائي جمع بين الرئيس أردوغان ونظيره في الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في العاصمة كينشاسا.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، المجالات العسكرية، والمالية، والصناعات الدفاعية، والبناء، والنقل.

وفي وقت سابق الأحد، وصل أردوغان إلى الكونغو الديمقراطية، أولى محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضا السنغال وغينيا بيساو.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.