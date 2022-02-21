أردوغان: علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية قوية وستزداد قوة مستقبلاً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه واثق بأن العلاقات القائمة بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ستكتسب زخما كبيرا في المستقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، مع نظيره الكونغي فيليكس تشيسكيدي، في العاصمة كينشاسا التي يزورها ضمن جولته الإفريقية.

وأوضح أردوغان أنه التقى نظيره تشيسكيدي 3 مرات خلال آخر 6 أشهر، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2021 على هامش قمة الشراكة التركية الإفريقية بإسطنبول.

وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على مواصل تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن مباحثاته اليوم مع تشيسكيدي تركزت حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والكونغو الديمقراطية.

وتابع قائلا: "نواصل تضامننا مع كونغو الديمقراطية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، والرئيس تشيسكيدي يدعم مكافحتنا لتنظيم غولن الإرهابي، ونحن أيضا نقف إلى جانب كينشاسا في مكافحة الإرهاب".

ولفت أردوغان إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تواصل الإسهام في نهضة الكونغو الديمقراطية وتطورها من خلال القيام بالعديد من المشاريع الحيوية بقطاعات مختلفة.

وأردف: "علاقاتنا التجارية تزداد يوما بعد يوم، فالتبادل التجاري بين الطرفين بلغ 36.5 مليون دولار عام 2018، والأن نسعى لرفع هذا الرقم إلى 250 مليون دولار".

وصرح أن حكومته تشجع رجال الأعمال الأتراك للتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستثمار فيها بمجالات عديدة.

واستطرد: "جلبنا إلى الكونغو الديمقراطية 100 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، وسنرسل لاحقا مليون جرعة من لقاح سينوفاك و100 ألف جرعة من توركوفاك"