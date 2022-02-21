بلدية أوسكودار في إسطنبول ترسل 100 شاحنة مساعدات للمحتاجين في إدلب

انطلقت من إسطنبول باتجاه محافظة إدلب السورية، اليوم، قافلة مساعدات من 100 شاحنة، في إطار حملة أطلقتها بلدية أوسكودار.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، تم تحميل الشاحنات بمستلزمات جُمعت في إطار حملة تحت شعار "إدلب أبرد من أي وقت مضى، الأطفال يقاسون البرد".

وتحركت الشاحنات من محطة "حرم" بإسطنبول في مراسم شارك فيها مسؤولون بالولاية إلى جانب العديد من المواطنين.

وتتضمن المساعدات الاحتياجات الأساسية مثل المواد غذائية والأحذية ومنتجات النسيج المنزلية والبطانيات والألبسة.

وفي كلمة له قال رئيس بلدية أوسكودار، حلمي تركمان، إن المساعدات جُمعت خلال 15 يوما بإشراف البلدية وبالتعاون مع أهل الإحسان ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا أنها ستصل إلى مستحقيها في إدلب خلال أيام.

وأضاف: "هذه الشاحنات لا تحتوي على مواد إغاثية فقط، ولكنها تحمل أيضل محبة وعطف ورحمة مواطنينا في أوسكودار".

ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.

ورغم مرور أعوام على إنشاء تلك المخيمات، إلا أن أوضاعها صعبة للغاية لا سيما في فصل الشتاء، حيث تنعدم فيها المواد الأساسية ويعاني الأطفال فيها من الحرمان والمرض.