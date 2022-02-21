نائب وزير الخارجية الروسي: علاقاتنا العسكرية مع الأتراك في سوريا جيدة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوخدانوف على العلاقات الجيدة السائدة بين المسؤولين العسكريين الروس والأتراك في سوريا.

وأشار المسؤول الروسي في كلمة في ندوة دولية حول الشرق الأوسط، بالعاصمة موسكو، إلى نمو العلاقات بين أنقرة وموسكو بشكل فعّال.

وأردف بهذا الخصوص: "الحوار والعمل المشترك بيننا يتواصل بشكل فعّال".

وتابع: "هذا الأمر لا يقتصر على العلاقات السياسية فحسب، بل يشمل الصعيد العسكري أيضاً".

وأكد على وجود "اتصالات فعّالة ومتطورة" بين المسؤولين العسكريين الروس في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية السورية، وبين نظرائهم الأتراك في سوريا.