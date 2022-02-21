هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب شمال غربي تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن آفاد، وقعت الهزة الأرضية الساعة 23.20 بالتوقيت المحلي (20.20 ت.غ) ، في بحر مرمرة بولاية تكيرداغ.

وحددت آفاد عمق الزلزال بـ 7 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 6.25 كم عن قضاء شارك كوي بالولاية.

وفي وقت سابق، وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات قبالة قضاء داتشا بولاية موغلا غربي تركيا.

وأوضحت آفاد أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 22.47 بالتوقيت المحلي، على عمق 29.26 كم من سطح البحر، وعلى بعد 39.71 كم من قضاء داتشا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزالين لم يتسببا بأي أضرار مادية أو بشرية.