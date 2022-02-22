أردوغان: اعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك "غير مقبول".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال، في إطار جولته الإفريقية.

ودعا الرئيس أردوغان الأطراف المعنية بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى الالتزام بالحكمة والقانون الدولي.

وأضاف: "حول الأزمة الأوكرانية الروسية، باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".

وعلّق أردوغان على اقتراح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، عقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا، بقوله: "إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك في هذا الاجتماع".

وأكد أردوغان أن تركيا بذلت منذ بداية الأزمة جهودا حقيقية لتخفيف حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الخارجية التركية قالت أمس بأن القرار الروسي بخصوص منطقتي دونيتسك ولوغانسك مخالف لاتفاقية مينسك.

وأضاف أن بيان الخارجية التركية أكد بصريح العبارة أن القرار الروسي انتهاك واضح لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.