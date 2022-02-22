أردوغان: تركيا راغبة في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن رغبة تركيا تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الثلاثاء، أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال، في إطار جولة إفريقية بدأها الأحد، تشمل أيضا غينيا بيساو.

وقال أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".

في سياق آخر، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتsوغ المرتقبة إلى تركيا.

وأضاف: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية في هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".