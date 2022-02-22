أردوغان من السنغال: سنواصل تعزيز علاقاتنا مع إفريقيا على أساس الأخوة والتضامن

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية، على أساس من الأخوة والتضامن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، بالعاصمة داكار، بعد عقدهما لقاء ثنائيا، ثم لقاء آخر برفقة وفدي البلدين.

واستهل أردوغان كلمته بأمنياته بالتوفيق والنجاح للسنغال التي استلمت مؤخرا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن البيان الختامي للقمة التركية الإفريقية الثالثة التي استضافتها إسطنبول مؤخرا، تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات بين الجانبين بين عامي 2022 و2026.

وأوضح أنه تناول مع سال العلاقات الثنائية بين البلدين من كافة جوانبها، مؤكدا عزم الطرفين على تعزيز العلاقات.

وعبّر أردوغان عن امتنانه للمشاركة في افتتاح ملعب داكار الدولي، معربا عن افتخاره لبنائه من قبل شركة تركية.

وقدم التهاني إلى منتخب السنغال جراء تتويجه ببطولة أمم إفريقيا أوائل فبراير/ شباط الجاري.

وأردف أنه تناول مع سال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى ازدياد الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين يوما عن يوم، لافتا إلى تسجيل زيادة في حجم التجارة بنسبة 42 بالمئة عام 2021، بالرغم من جائحة كورونا، بواقع أكثر من 540 مليون دولار.

وأكد على أن البلدين يهدفان لتحقيق مليار دولار في حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الشركات التركية تلعب دورا مهما في عملية التنمية بالسنغال.

وتقدم بالشكر إلى السلطات السنغالية للتعاون مع تركيا في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، معربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون في المستقبل.