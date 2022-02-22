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أردوغان يفتتح مبنى السفارة التركية الجديد في العاصمة السنغالية داكار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.02.2022 16:30
من احتفالية افتتاح السفارة التركية في داكار IHA من احتفالية افتتاح السفارة التركية في داكار (IHA)

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن علاقات تركيا مع السنغال الدولة الرائدة في منطقتها، تسير على أكمل وجه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، في مشاركته في افتتاح المبنى الجديد للسفارة التركية في داكار.

وأوضح أردوغان أن للسنغال مكانة خاصة لدى تركيا، وأن داكار جسر وصل بين أنقرة والشعوب الإفريقية.

وأعرب عن شكره لنظيره ماكي سال، وكافة المسؤولين السنغاليين الذين ساهموا في تسهيل عملية بناء المبنى الجديد للسفارة التركية.

وأضاف أن التعاون القائم بين أنقرة وداكار يسير على أكمل وجه، مبينا أن الشركات التركية تساهم في نهضة البنية التحتية للسنغال عبر استثماراتها ومشاريعها في القطاع.

وأكد أردوغان أن أبواب سفارة أنقرة في داكار مفتوحة للجميع، وأنها ستقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والسنغاليين.

وذكر أن وقف المعارف التركي يقدم الخدمات التعليمية لنحو 800 طالب سنغالي.

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