الرئيس السنغالي يشيد بإنجازات الشركات التركية في بلاده

أشاد الرئيس السنغالي ماكي سال، بعمل الشركات التركية المشرفة على إنجاز العديد من المشاريع في بلاده، داعيا إلى المزيد من الاستثمارات التركية في السنغال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور السنغال ضمن جولته الافريقية.

وخاطب سال نظيره التركي قائلاً: "إنه صديقي وأخي وصديق الأفارقة أيضا، وإنني ممتن من زيارتكم للسنغال"، موضحاً أن علاقات البلدين اكتسبت زخما، وأن اجتماعه مع الرئيس أردوغان توّج بتوقيع 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأردف: "نحن ممتنون من حسن علاقاتنا السياسية والتجارية مع تركيا، وتعاوننا مع أنقرة يشمل قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والمواصلات والبيئة والصناعة والدفاع".

وأشار إلى أن تركيا والسنغال تسعيان حاليا لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود مليار دولار أمريكي سنويا.

يذكر أن الرئيس أردوغان يجري حاليا جولة افريقية بدأها بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن ثم السنغال ويختتمها بزيارة غينيا بيساو.