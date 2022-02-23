رئيس مجلس إدارة مجلس الحبوب: تركيا لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج القمح

أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الحبوب أن تركيا لن تتأثر من مشاكل توريد القمح بسبب التوتر الروسي الأوكراني، زأن لديها اكتفاء ذاتي من القمح.

وأوضح أوزكان طاش بينار أن إنتاج العالم من القمح العام الماضي بلغ 770 مليون طن.

وأشار إلى أن حصة روسيا من الإنتاج العالمي للقمح بلغ 20 بالمئة، فيما بلغت حصة تركيا 3.3 بالمئة.

وأضاف: "تركيا دولة تتمتع باكتفاء ذاتي من القمح، المعدل الوسطي لحاجة السوق المحلية من القمح يبلغ 20 مليون طن، وهذه الكمية ننتجها محليا".

وتابع: "لذلك فالتوتر الروسي الأوكراني لا يتسبب في أي مشاكل في توريد القمح للسوق المحلية في تركيا".

وذكر طاش بينار أن تركيا استوردت العام الماضي 9 ملايين طن من القمح، لافتا أن 65 بالمئة من الكمية المذكورة تم شراؤها من روسيا و15 بالمئة من أوكرانيا.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.