شركة اتصالات جديدة تستعد لبدء أعمالها في تركيا الشهر القادم

أعلنت إدارة NETGSM شركة الاتصالات الجديدة والرابعة في تركيا أنها ستبدأ استقبال المشتركين اعتباراً من شهر مارس/آذار.

وفي حديثه مع الصحافة المحلية يوم الاثنين قال آدم أوجال مدير الشركة: "بالمقارنة مع شركات شبكات الهاتف المحمول الأخرى، سنحدث فرقاً من خلال الدعم الوثيق الذي سنقدمه للخدمات ذات القيمة المضافة".

وصرح أن شركة NETGSM تقدم خدمات الهاتف الثابت والافتراضي وتعمل كمزود للإنترنت، مشيراً إلى أنها حصلت على ترخيص البنية التحتية للاتصالات من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2009.

وأوضح أوجال أن الشركة أنشأت بنية تحتية أساسية لشبكة الهاتف المحمول الخاصة بها باتفاق مع شركة توركسل، يمتد إلى خدمات شبكة الهاتف المحمول الافتراضية، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها. وأشار إلى أنه مع اقتراب عدد مشتركي خدمة الرسائل القصيرة عبر بروتوكول الإنترنت من 200.000 ضمن خدمات الهاتف الثابت، فقد حظيت بامتياز الصعود إلى المركز السادس بين منافسيها الذين يقدمون خدمات مماثلة، مما يضع NETGSM في مكانة قوية في سوق خدمات الهاتف المحمول.

وشدد على أن الشركة تعطي الأولوية لتطوير برامجها وأجهزتها من خلال مشاريع البحث والتطوير التي يدعمها مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبيتاك"، مشيراً إلى أن الشركة لديها قوة عاملة موهوبة للغاية ومركز بيانات خاص بها، إضافةً للتجربة والبنية التحتية في صناعة الإلكترونيات والأجهزة.

وأوضح أوجال أن ترددات GSM مخصصة من الاتحاد الدولي للاتصالات وهي محدودة وبالتالي "لا يمكن إنشاء عدد غير محدود من مشغلي شبكات الهاتف المحمول".

لكنه أشار إلى أن الحاجة المتزايدة للهواتف المحمولة ومعظم خدماتها تتطلب إنشاء المزيد من المشغلين، وأن الشركة تمتلك بنيتها التحتية بالكامل.

كما تطرق إلى أنظمة القيمة المضافة التي توفر دعماً وثيقاً، موضحاً أنه يمكن تعريف هذه الخدمات على أنها منتجات تكنولوجية، مثل الاتصال من آلة إلى آلة وإنترنت الأشياء وتطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة التحكم، التي تمتد إلى جميع القطاعات و"تجعل حياتنا أسهل وتزيد من راحتنا".

وختم أوجال حديثه بالقول: "سوف نستجيب بسرعة ومرونة للبنى التحتية للاتصالات لاستخدامها في تطبيق هذه المنتجات، وسنعدُّ مشتركينا للمستقبل، لا سيما في استخدام الاتصال من آلة إلى آلة وإنترنت الأشياء".