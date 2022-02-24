أردوغان يشارك في قمة طارئة لقادة دول الناتو حول أوكرانيا الجمعة

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في قمة طارئة لقادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة الأوضاع الأمنية على خلفية المستجدات الأخيرة في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن قمة القادة الطارئة ستنطلق عبر الانترنت في الساعة 17.00 (3+تغ).

وأوضح البيان أن القادة سيناقشون الأوضاع الأمنية في ضوء المستجدات الأخيرة على الساحة الأوكرانية، والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.