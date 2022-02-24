الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير العام للشركة بلال أكشي، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أكشي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".

وتسير الخطوط الجوية التركية رحلات إلى العاصمة كييف ومدن هيرسون وهاركيف ولفيف وميكولايف وأوديسا وزابويجا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".