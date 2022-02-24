السفير الأوكراني لدى أنقرة يدعو تركيا لمساندة بلاده في الحرب مع روسيا

دعا السفير الأوكراني لدى أنقرة واسيل بودنار، تركيا إلى مساعدة بلاده وإغلاق المجال الجوي والمضائق البحرية التركية أمام الطائرات والسفن الروسية، إضافة إلى فرض عقوبات على موسكو، ومصادرة الأسهم الروسية في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الخميس، حول التدخل الروسي في أوكرانيا، مضيفاً أن كافة القوات الأوكرانية تواصل التصدي للهجمات في أنحاء البلاد.

وشدد بودنار على ضرورة تقديم تركيا المساعدات الإنسانية والمالية لأوكرانيا، إلى جانب دفاعها عن كييف، مطالباً العالم إلى تشكيل تحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعرقلة انتشار مساحة الحرب.

وفيما يخص الحرب الدائرة ببلاده، أفاد نقلاً عن مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، بإسقاط 5 مقاتلات ومروحيتين لموسكو، حتى الآن، وقصف 3 دبابات، إلى جانب تدمير شاحنات للجيش الروسي.

وأشار إلى تكبد الجيش الروسي خسائر كبيرة حتى الآن، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود خسائر مماثلة أيضا في صفوف الجنود الأوكرانيين وبين المدنيين.

وأوضح أن النساء والأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر للتدخل الروسي.

واتهم السفير الأوكراني روسيا بنشر معلومات مضللة وخاطئة على شبكة الإنترنت، داعيا إلى التحقق من المعلومات المنشورة حول المستجدات الأخيرة، عبر وزارة الخارجية الأوكرانية.

وتابع: "سننتصر في هذه الحرب بقوة جيشنا ودعم المجتمعين الأوكراني والدولي، تذكروا هذا اليوم جيدا، لأن العالم تغيّر كثيراً بعد 24 فبراير/ شباط".