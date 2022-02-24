أردوغان يترأس قمة أمنية لبحث التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا



انطلقت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، قمة أمنية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشارك في القمة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزيرا الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو، ورؤساء هيئة الأركان يشار غولر، وجهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، لم يحضر الاجتماع لتواجده في كازاخستان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال في كلمة متلفزة: إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".