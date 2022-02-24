وزارة الخارجية التركية: نواصل المحادثات مع أرمينيا دون أي شروط مسبقة

تزامنا مع لقاء جمع سردار قليج، الممثل الخاص التركي في مباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا مع نظيره الأرميني روبن روبينيان، بالعاصمة النمساوية فيينا، شددت وزارة الخارجية التركية على أن تركيا وأرمينيا تواصلان المحادثات لتطبيع العلاقات، دون أي شروط مسبقة.

وذكر بيان الوزارة الخميس، أن الهدف النهائي للمباحثات المتواصلة بين البلدين هو ما أعلن في الاجتماع الأول بين مبعوثي البلدين بموسكو، وهو تأمين تطبيع العلاقات بشكل كامل بين أنقرة ويريفان.

وأضاف أن الاجتماع الأخير في فيينا بين قيليج وروبينيان، شهد تبادل الأفكار حول سبل اتخاذ الخطوات الملموسة من أجل التطبيع.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات بينهما.