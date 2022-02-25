أردوغان: حزب العدالة والتنمية اتخذ خطوات تاريخية لتعزيز التعليم في إسطنبول

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز البنية التحتية التعليمية في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الاستثمارية بمجال التعليم في إسطنبول، أقيم في مركز "خليج" للمؤتمرات، الجمعة.

وأضاف: "اتخذنا العديد من الخطوات التاريخية لتعزيز البنية التحتية التعليمية في إسطنبول. على سبيل المثال، قمنا بزيادة عدد الفصول الدراسية بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه حتى وصل 129 ألفا بعد أن كان حوالي 40 ألفا في 2002".

وأشار أردوغان إلى رفعهم عدد المعلمين 3 أضعاف أيضا حتى بلغ 176 ألفا، بعد أن كان 67 ألفا في 2002.

وأوضح أن حكومات "حزب العدالة والتنمية" المتعاقبة على الحكم منذ توليه السلطة عام 2002، نفذت 197 مشروعا في إسطنبول تضم 4 آلاف و194 فصلا دراسيا، في إطار برنامج بناء مؤسسات التعليم الأساسي.

ولفت الرئيس أردوغان إلى رفع بلاده ميزانية التعليم من 7.5 مليارات ليرة تركية (543 مليون دولار) في 2002، إلى 274 مليار ليرة (نحو 18 مليار دولار).

وتابع: "سيتجاوز المبلغ الإجمالي للاستثمارات التعليمية في إسطنبول 10 مليارات ليرة (725 مليون دولار)".

وبيّن أن عدد الجامعات في تركيا ارتفع من 76 إلى 207 مع حكومات "حزب العدالة والتنمية" المتعاقبة.

وأردف: "نحن منفتحون على كافة الاقتراحات والانتقادات التي من شأنها دفع نظام التعليم التركي إلى الأمام وتوفير تعليم أفضل لأطفالنا".