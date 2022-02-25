أردوغان: كان على الناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزما حيال التطورات في أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه كان ينبغي على حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يتخذ خطوة أكثر حزما حيال التطورات في أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وعن أوضاع الأتراك في أوكرانيا، أكد أردوغان أن البعثات الدبلوماسية تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا.



وانتقد الرئيس التركي الغرب في طريقة تعامله مع الأزمة، قائلا "للأسف الاتحاد الأوروبي والغرب برمته لم يظهروا وقفة حازمة".



وأضاف أنه "كان ينبغي على الناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزما"، مشددا أن الغرب قدّم كمّاً كبيرا من النصائح حتى اليوم ولا زال يقدم نصائحه.