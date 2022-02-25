تركيا تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، بدء عملية إجلاء الأتراك العالقين في أوكرانيا عن طريق البر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاوش أوغلو، تطرق خلالها إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعليقا على مطالبة أوكرانيا بإغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية، قال إن أنقرة ستطبق كامل بنود اتفاقية "مونترو" الخاصة بالمضائق التركية، دون الكيل بمكيالين.

واستغرب الوزير دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الأوكرانية إلى "تولي السلطة" في كييف، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكين، ووصف تلك الدعوة بأنها "خاطئة وغير مقبولة".