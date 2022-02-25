تركيا تسلم قطر سفينة مسلحة لأغراض تدريبية



سلمت تركيا، دولة قطر سفينة الشمال المسلحة لأغراض تدريبة، بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والقطري خالد بن محمد العطية.

وبدأ حفل التسليم الذي أقيم في ميناء الأناضول لبناء السفن بإسطنبول، بعزف النشيدين الوطنيين، وقراءة آيات من القرآن الكريم.

وفي الكلمة التي ألقاها قائد الأكاديمية البحرية القطرية العميد الركن خالد ناصر الهاجري، أعرب عن شكره للقوات المسلحة التركية لمساهمتها في بناء السفينة.

وأشار إلى أنّ الدولتين تركيا وقطر بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني، نفذتا سوية مشاريع مهمة.

وأعرب الهاجري عن سعادته لامتلاك البحرية القطرية سفينة الشمال المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.