تشاوش أوغلو: أكملنا استعداداتنا لإجلاء رعايانا من أوكرانيا

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن الاستعدادات لعملية إجلاء الرعايا الأتراك من أوكرانيا قد اكتملت، مشيرا إلى وجود تسهيلات من رومانيا وبولندا ومولدوفا في الإجلاء البري.

وأوضح تشاوش أوغلو في حديثه يوم أمس الخميس لقناة محلية، أن أنقرة تتابع عن كثب أوضاع المواطنين في أوكرانيا، داعيا إياهم إلى البقاء في مناطق آمنة.

وذكر أنه بعد اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، تم تحذير المواطنين بمغادرة المنطقة.

وأضاف أن البلدان التي سيتم الإجلاء من خلالها مثل رومانيا وبولندا ومولدوفا لن تطلب اختبارات (PCR) الخاصة بكورونا أو شهادات تطعيم أو تأشيرات.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع أتراك شبه جزيرة القرم وأنه يمكن إجلاؤهم إلى تركيا إذا رغبوا في ذلك.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ترفض التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الإدانات والبيانات غير كافية، ويجب بذل جهود لوقف التدخل العسكري الروسي، لافتا أن تركيا عملت على منع وصول الأزمة إلى النقطة الحالية.

وأشار تشاوش أوغلو إلى الحراك الدبلوماسي المكثف لبلاده مع طرفي النزاع ومع المسؤولين الدوليين، لافتا إلى أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق.

وأوضح أن لتركيا علاقات جيدة مع طرفي النزاع، وأنه توجد تطلعات كبيرة من تركيا لأنها من الدول النادرة التي يمكن لها إقامة حوار مع الجانبين.

وفي سياق متصل، شدد تشاوش أوغلو على أهمية إيصال المساعدات لأوكرانيا والمحتاجين الذين يعيشون هناك.

وتطرق الوزير التركي إلى الانتقادات الموجهة للغرب نتيجة موقفه تجاه التطورات الحالية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدروس التي يمكن أن يتعلمها الغرب.

وأضاف أن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الموضوع ستتم مناقشتها عندما تتوفر البيئة المناسبة.