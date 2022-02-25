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رئيس البرلمان التركي يهنئ نظيره الكويتي باليوم الوطني

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.02.2022 11:51
آخر تحديث في 25.02.2022 11:53
رئيس البرلمان التركي مصطفي شنطوب وكالة الأناضول للأنباء رئيس البرلمان التركي مصطفي شنطوب (وكالة الأناضول للأنباء)

هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اليوم الجمعة، نظيره الكويتي مرزوق علي الغانم بمناسبة اليوم الوطني.

وأرسل شنطوب برقية تهنئة في هذه المناسبة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي .

وأعرب رئيس البرلمان التركي عن ثقته التامة بأن علاقات البلدين الشقيقين المبنية على أسس تاريخية وثقافية عميقة، ستتعزز أكثر على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال التعاون الوثيق بين برلمان البلدين وعبر القيم والمصالح المشتركة.

وأرسل شنطوب عبر البرقية أطيب تمنياته إلى الشعب الكويتي الصديق والشقيق وإلى أعضاء مجلس الأمة الكويتي.

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