وزير الدفاع التركي: أنقرة مستعدة لتقديم دعم إنساني لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، استعداد بلاده لتقديم دعم إنساني إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تناولا التطورات الأخيرة في أوكرانيا، مبينًا أن أقار أكد لنظيره الأوكراني أن أنقرة ستواصل القيام بما يقع على عاتقتها مثلما كان في الماضي من أجل إرساء السلام والاستقرار.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.