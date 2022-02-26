أردوغان يدعو في اتصال مع زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في بأوكرانيا.

ففي اتصال هاتفي السبت، بحث الرئيس أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق.

وأبلغ أردوغان زيلينسكي بأن "تركيا تبذل جهودا لأجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".

وقدم تعازيه للرئيس الأوكراني في ضحايا الهجوم الروسي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.