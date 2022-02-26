تركيا وأوكرانيا تبحثان مستجدات التدخل الروسي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، آخر مستجدات التدخل الروسي في بلد الأخير.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أقار أعرب لنظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي بينهما، عن استعداد أنقرة للقيام بكل ما يلزم فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية لكييف.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.