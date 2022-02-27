أردوغان يستقبل رئيس البرلمان العراقي في إسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت.

وجرى اللقاء المغلق في قصير وحيد الدين بإسطنبول، وحضره رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

بدوره ذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن اللقاء " تناول العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية".

ونقل البيان عن الرئيس أردوغان "تأكيده دعم تركيا للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره".

ويزور الحلبوسي، تركيا، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.